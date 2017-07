TSE afirma candidato a vereador já gastou mais de R$ 103 mil em campanha

Gabriela Duarte Joacy Pascoal: "Minha campanha será uma das mais pobres".

Segundo Pascoal, os valores divulgados correspondem aos valores somados dos veículos que estão à disposição de sua campanha, que devem aparecer como “doações” para que possam receber de forma legalizada o combustível pago pelo candidato.“Os carros são de amigos que se dispõem a trabalhar na campanha e, para poderem receber o combustível para fazer a panfletagem ou outras atividades, têm que aparecer como doações para a campanha”, argumenta o candidato.O ex-deputado diz que vários candidatos utilizam carros em sua campanha e não os declaram ao TSE, o que, segundo o candidato, seria ilegal. “Já vi carreatas com mais de 150 carros, todas com o combustível pago pelo candidato, mas tenho certeza de que os carros não têm o contrato de doação”, afirmou.Joacy Pascoal, que decidiu ser candidato a vereador por ter perdido o seu diploma de suplente de deputado federal por suposta captação ilícita de votos na eleição de 2006, disse que, até o momento, gastou algo em torno de R$ 7 mil, e que sua campanha, ao contrário do que dá a entender a lista do TSE, será “franciscana”.“Minha campanha será uma das mais pobres”, declarou.