Chargista potiguar ganha dois prêmios no Salão de Humor de Cerquilho

O cartunista potiguar Antônio Amâncio ganhou dois prêmios no 7º Salão de Humor de Cerquilho, realizado pela Prefeitura do município de Cerquilho, do interior de São Paulo. A mostra contou com a participação de cartunistas e chargistas de todo o país.Amâncio conquistou o primeiro lugar na categoria Charge, com a obra “O Atleta e a Poluição”, além de premiação em dinheiro no valor de R$ 400. O potiguar também ganhou menção honrosa na categoria Cartum, com a obra “Pescaria”.Em abril desse ano, Amâncio concorreu com chargistas de todo o mundo ao World Press Cartoon, premiação considerada o Oscar do cartum mundial.O cartunista Amâncio, natural de Macau, já foi premiado no Salão de Humor de Paraguaçu, em 2005, e no ano passado foi finalista do Salão Carioca de Humor e na I Mostra D’Humor Gráfic La Terra En Perill, na Espanha.Além de Charge e Cartum, o Salão de Humor de Cerquilho também premiou trabalhos nas categorias Histórias em Quadrinhos e Caricatura.Confira a lista completa dos premiados na página do Salão de Humor, dentro do site da Prefeitura de Cerquilho.