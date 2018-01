Dário diz que PSTU é o único partido com proposta diferente

Vlademir Alexandre Dário: "PSTU não trabalha só na campanha".

Disputando a Prefeitura pela quarta vez, Dário diz que não está no pleito por interesse pessoal e que “não tem amor por disputar o cargo”. Porém, o candidato afirma que o que está em questão é o firmamento da ideologia do PSTU, e por isso aceita a disputa.“No dia que o partido entender que eu devo disputar uma eleição de deputado, vereador, ou seja lá o que for, eu estarei à disposição”, afirmou.Segundo Dário, o trabalho desenvolvido pelo PSTU vai além das eleições continuando durante o período posterior aos pleitos. “Sempre estamos ao lado dos movimentos sociais e em defesa dos trabalhadores, ao contrário dos demais partidos que só trabalham nas eleições para atender aos interesses dos poderosos”, disse.