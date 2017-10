Prefeitura de Parnamirim será investigada por emprestar gerador para Maurício Marques

Ana Paula Caso irregularidades sejam comprovadas, Maurício Marques (foto) pode ter seu registro cassado

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar denúncias feitas pela coligação “Forte é o Povo” de que o candidato do PDT, Maurício Marques, estaria utilizando um gerador de energia da Prefeitura de Parnamirim em seus comícios. O inquérito foi publicado na edição de sábado (6) do Diário Oficial do Estado.Além de se tornar alvo da investigação, a Prefeitura deverá também relacionar todos seus geradores, especificando ano de fabricação, modelo, marca, depósito e órgão ao qual está vinculado.Não é a primeira vez que o atual vice-prefeito de Parnamirim e candidato a sucessor de Agnelo Alves (sem partido) é acusado de irregularidades na campanha. Maurício Marques também teria veiculado propaganda institucional em seus eventos e abastecido automóveis de graça para seus correligionários, atitudes vedadas em época eleitoral.Caso as irregularidades sejam comprovadas, Maurício Marques pode ter seu registro cassado e se tornar inelegível por três anos.