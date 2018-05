STJ concede liberdade para envolvidos da "Operação Colossus" Foram beneficiados com a decisão do STJ Paulo Henrique da Cunha Viveira, Ruan Tales Silva de Oliveira e Raul Bezerra de Arruda Júnior.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça confirmou a determinação do Juiz Federal Mário Jambo, da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, e concedeu liberdade provisória para os jovens envolvidos na “Operação Colossus”, denunciados por atuarem como “hackers”, clonando senhas pela Internet.



No dia 17 de abril de 2008, o Juiz Mário Jambo havia concedido a liberdade provisória para os jovens, estabelecendo 12 obrigações, inclusive, a leitura trimestral de clássicos da literatura brasileira. Em maio o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou que os três adolescentes voltassem para prisão.



Com a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça Nilson Naves os adolescentes ganham a liberdade provisória e passarão a cumprir as doze obrigações estabelecidas pelo Juiz Federal. Entre elas está a leitura dos livros “A hora e a vez de Augusto Matraga”, último conto do livro “Sagarana”, do escritor Guimarães Rosa, e “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos.



Além disso, os adolescentes estão obrigados a comparecerem quinzenalmente ao Judiciário para relatar suas atividades e a se matricularem e freqüentarem regularmente instituição de ensino. Outra determinação do magistrado é proibir os réus de manterem cadastro em qualquer rede de relacionamento.



