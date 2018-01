Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta terça-feira (30)

O candidato começa o dia visitando os moradores dos loteamentos Aliança. Às 10h grava Programa Eleitoral. No período da tarde, a partir das 15h terá encontro com lideranças de um candidato a vereador. Às 16h faz caminhada no conjunto Santa Catarina. À noite, por volta das 19h faz reunião com lideranças da Redinha. Às 20h30 será a vez dos moradores do Parque das Dunas se reunirem com o candidato.Às 08h o candidato tem encontro com estudantes da UFRN. Às 12h30 participa de almoço com empresários do Sinduscon, na sede do Sindicato. Às 15h grava programa eleitoral. Às 17h visita lideranças no Passo da Pátria. Às 18h se encontra com lideranças no Loteamento Câmara Cascudo.Após gravar programa eleitoral, o candidato segue para encontro com pequenos comerciantes, às 8h30, na Zona Norte de Natal. Às 10h visita lideranças e apoiadores da mesma região. Às 14h visita Projeto Vida com Maturidade, na UFRN. Às 17h terá encontro de adesão com dirigentes Sindicais e de Associações. Às 20h o Sandro Pimentel se reunirá com estudantes do Cursos de Gestão Pública e Hospitalar.A candidata começa o dia participando de sabatina com empresários. Às 10h caminhada pela região oeste da cidade. Às 12h terá reunião com Diretoria Administrativa da Unimed. Às 15h faz caminhada pela região Norte. Às 18h será entrevistada no TVU Notícias. Às 19h30 tem reunião agendada com profissionais da área médica. Às 20h30 se reúne com Guardas Municipais.A assessoria do candidato Miguel Mossoró (PTC), não enviou a agenda.A deputada federal grava programa eleitoral às 8h e uma hora depois inicia Caravana do Trabalho em Nova Descoberta (saída da av. Norton Chaves), Quintas (saída: av. 9 com a rua Baraúna), Igapó (saída da av. Santa Luzia com João Medeiros Filho), Soledade I (saída da av. Itapetinga com a rua Pico do Cabugi) e Nossa Sra. da Apresentação (saída da av. Boa Sorte). Às 19h faz comício no conjunto Panatis (av. Acaraú).A agenda dos candidatosserão publicadas assim que enviadas ao portal.