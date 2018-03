Nossa categoria deu a resposta à deslealdade de Siqueira, afirma Sargento Regina

Fred Carvalho Sargento Regina diz que eleição era esperada.

Com mais de cinco mil votos na eleição deste ano, Sargento Regina não se surpreendeu com a vitória, que, para ela, “é fruto de todo um trabalho realizado há muito tempo”. Mesmo tendo sido aliada de Siqueira, que somou pouco mais de dois mil votos e não retornará à Câmara Municipal, Regina não poupa críticas ao vereador.“À nossa categoria a gente deve, no mínimo, lealdade, e com certeza Siqueira não tem lealdade com a categoria da Polícia Militar. Em 2005, durante um processo de negociação, ele nos traiu e surpreendeu a todos. Entreguei o cargo que tinha em seu gabinete e a resposta foi dada na eleição para deputado estadual e neste ano”, afirmou.O principal objetivo da Sargento Mary Regina como vereadora será apresentar medidas que ajudem na Segurança Pública do município, o que, para ela, é possível e não foi realizado pelo representante da categoria no Legislativo Municipal.“Vamos mostrar que é possível fazer muita coisa em prol da Segurança estando na Câmara Municipal do Natal, porque iluminação pública é segurança, construção de campos de futebol em terrenos baldios é segurança, e outros programas que podemos fazer em prol do município e de nossa categoria”, declarou Regina.A primeira proposta da nova parlamentar será criação de uma associação de flanelinhas de Natal, onde cursos serão oferecidos aos jovens trabalhadores. “Faremos deles ajudantes na Segurança”, explicou. Além disso, a vereadora buscará a criação de uma creche que atenda aos filhos de funcionários da polícia, STTU e do Corpo de Bombeiros.