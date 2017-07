TCU condena ex-prefeita de Coronel João Pessoa

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou Ana Cristina de Figueiredo Fernandes, ex-prefeita de Coronel João Pessoa – município distante 453 quilômetros de Natal -, ao pagamento de R$ 125.827,17, valor atualizado.Ela não cumpriu as metas de convênio firmado com o Ministério da Integração Nacional, que previa a construção de um açude em Serra de São José, zona rural do município. O tribunal constatou que apenas 26,6% da obra foi executada.A ex-prefeita terá que pagar ainda multa de R$ 11,5 mil. Ela tem 15 dias para comprovar o pagamento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional. A cobrança judicial foi autorizada, mas cabe recurso da decisão. Cópia da documentação foi enviada à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte para as medidas cabíveis. O ministro Valmir Campelo foi o relator do processo.

* Fonte: TCU.