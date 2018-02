Festival Gastronômico de Pipa deverá receber público de 20 mil pessoas

Canindé Soares Vinte mil pessoas são esperadas no 5º Festival Gastronômico de Pipa.

“Acho que a programação deste ano está bem melhor”, destacou Freitas, explicando que desde o mês de julho os parceiros estão emprenhados na realização do festival. O Senac levou a carreta de turismo e hospitalidade e está capacitando a mão-de-obra que irá trabalhar, como garçons, cozinheiros e chefes de cozinha. “Mas não nos restringimos ao pessoal que participará do evento, abrimos a capacitação para a população de Pipa e de julho pra cá já foram capacitadas cerca de 200 pessoas”, disse.Segundo ele, o Sebrae forneceu os consultores e a Prefeitura Municipal entrou com o material para a capacitação, que está sendo feita sob a coordenação dos organizadores do festival.No período de 17 a 26 de outubro, Pipa irá se render às delícias da gastronomia. Pessoas do mundo inteiro estão sendo aguardadas para agitar os dias e as noites da praia. Realizado anualmente, desde 2004, o evento proporciona uma verdadeira festa de cultura e sabor no famoso recanto paradisíaco do município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e é promessa de bom apetite para seus visitantes, ou melhor, "degustadores".Além do festival de gastronomia e das oficinas culinárias, diversas atrações artísticas estão programadas para os dez dias do evento. O objetivo, de acordo com os organizadores, é promover o destino turístico e principalmente divulgar a cultura local por meio do rico pólo gastronômico do município. "Temos uma preocupação em valorizar a culinária típica do Rio Grande do Norte e em aprimorar o conhecimento técnico gastronômico dos nossos profissionais, enfatizando sempre a cultura local. Esse é o critério que seguimos até hoje", declarou Cláudio Freitas.Este ano o evento trará uma novidade: além do tradicional concurso entre os restaurantes locais participantes, será realizado um concurso para novos talentos da gastronomia, voltado para alunos dos cursos do Senac e da Universidade Potiguar - UnP, que terão espaço para mostrar suas habilidades culinárias baseadas na cultura potiguar.