Correios: Cinco das seis centrais de distribuição no Estado não cumprem decisão da Justiça

Apenas uma das seis centrais de distribuição dos Correios no Rio Grande do Norte vêm mantendo o percentual de 50% do efetivo trabalhando. O percentual foi estabelecido pela Justiça na semana passada.



Dos dez carteiros da agência de Ceará Mirim, apenas três estão dando expediente, o que corresponde a um percentual de 30%.



Na Cidade da Esperança, dos 21 carteiros, 13 estão parados, e na unidade de Lagoa Nova, dos 49 efetivos, 30 estão em greve.



Já na cidade de Mossoró, dos 55 profissionais, 30 não trabalham. Na central Natal, localizada no bairro de Cidade Jardim, dos 26 carteiros, 21 aderiram ao movimento.



Enquanto que na Ribeira, cuja área de abrangência de distribuição é uma das maiores, dos 48 carteiros, 31 fazem greve.





Unidade Efetivo Previsto Total de Grevistas Percentual Ceará Mirim 10 carteiros 7 70% Cidade da Esperança 21 carteiros 13 61,9% Lagoa Nova 49 carteiros 30 61,22% Mossoró 55 carteiros 30 54,55% Natal 26 carteiros 21 80,77% Ribeira 48 carteiros 31 64,58%