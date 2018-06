Atlético-MG e Inter ficam no 2 a 2 no "jogo do centenário" O resultado frustrou mais uma vez a torcida do alvinegro mineiro

No jogo em que simbolicamente o "bastão" do centenário trocou de mãos, entre dois dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro, Atlético-MG e Internacional empataram, em 2 a 2, na noite deste sábado (25) no Mineirão. O resultado frustrou mais uma vez a torcida do alvinegro mineiro, que não teve muitos motivos para comemorar seus 100 anos, completados em 25 de março último.



Nos cálculos do técnico Tite, quatro pontos em seis jogos diante de Atlético e Náutico, seu adversário na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, seria o mínimo necessário para manter o time vivo em busca da vaga para a Libertadores em 2009. O primeiro ponto foi conquistado pelo colorado, que precisa confirmar seu favoritismo diante da equipe pernambucana, em casa, para seguir esse planejamento.



Atlético

Juninho; Sheslon, Leandro Almeida, Vinícius (Welton Felipe) e César Prates; Serginho, Márcio Araújo, Elton (Petkovic) e Renan Oliveira; Marques (Pedro Paulo) e Castillo

Técnico: Marcelo Oliveira



Internacional

Lauro; Ângelo, Danny Morais, Bolívar e Marcão (Sandro); Edinho, Magrão, Andrezinho (D'Alessandro) e Taison (Adriano); Alex e Nilmar

Técnico: Tite



Data: 25/10/2008 (sábado)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 8.865 pagantes

Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP/Fifa)

Assistentes: Ednílson Corona (SP/Fifa) e Evandro



Com informações do UOL Esporte