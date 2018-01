Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta quinta-feira (25)

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”) Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadual encontra moradores das Quintas (8h), moradores de Lagoa Nova (9h) e grava programa eleitoral pela manhã. Às 14h encontra moradores do conjunto Santarém e duas horas depois reúne-se com assessores. Às 18h grava entrevista para a 98 FM e às 19h encontra moradores da Redinha.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual caminha pela comunidade Ocidental de Baixo a partir das 8h (saída: próximo a linha férrea) e às 15h faz nova caminhada, desta vez no loteamento José Sarney (saída da rua Bela Vista com rua São Geraldo). Às 19h30 encontra lideranças comunitárias da Vila Paraíso e às 20h30 se reúne com amigos de Pajuçara.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato faz a “Blitz do Sol” nas av. Capitão Mor Gouveia e Prudente de Morais às 7h e depois visita servidores da UFRN. Às 11h participade evento no Conselho de Odontologia, às 16h faz panfletagem na passarela de Mirassol e duas horas depois visita turmas de capacitação profissional.

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

O candidato toma café da manhã com lideranças em Nova Cidade e depois caminha na feira do conjunto Pirangi pela manhã. Ao meio-dia almoça com amigos no Clube dos Cem e às 19h visita lideranças do Vale Dourado.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato visita trabalhadores da saúde em Morro Branco às 8h, e às 11h concede entrevista ao

Nasemana

. Às 16h participa do “PSTU na Praça”, às 18h faz panfletagem em universidade uma hora depois participa de assembléia dos bancários no auditório do Sinte (Centro).

Pedro Quithé (PSL)

O candidato cumpre pela manhã agenda profissional, às 14h caminha em Felipe Camarão, às 17h30 concede entrevista à TVU e a partir das 19h30 h participa do Lançamento do Livro "Faces da Violência”, na Acadêmia Norte Riograndense de Letras.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal faz caminhada em Igapó pela manhã. À tarde se reúne com artesãos (14h30), e participa das Caravanas do Trabalho na Cidade da Esperança (saída às 15h30 do Ginásio de Esportes) e em Felipe Camarão (saída às 16h do Pátio da Feira), que se encontram às 18h em Cidade Nova. Às 19h reúne-se com populares.

Miguel Mossoró (PTC)

O candidato visita o bairro Flamboyants e à tarde faz caminhada no Jardim Botânico e Serrambi IV. À noite janta com correligionários no Panatis.