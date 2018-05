Namorada desconhecia acusações contra "Fábio Corcoran" relacionadas ao grupo de extermínio Ela esteve na Dehom na tarde desta quinta-feira (23) e conversou com o namorado antes da transferência dele para o Presídio Provisório da zona Norte.

Três pessoas aguardavam a chegada de Fábio Soares do Nascimento, o “Fábio Corcoran”, à Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom) após ser examinado no Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep).



A namorada do acusado, sua sogra e o cunhado foram vê-lo na delegacia. Em conversa com a reportagem do Nominuto.com, que preserva a identidade das pessoas a pedido das mesmas, a garota disse que mantinha um relacionamento com Fábio há dois meses. “Nunca desconfiamos do comportamento dele”, contou.



Ela revelou que “Fábio é uma pessoa normal e que saía com a gente sem nenhum problema”. A sogra dele afirmou que em momento ele aparentava um comportamento estranho. “Fábio namorava minha filha há dois meses e eu nunca o vi andar armado ou coisa do tipo”, comentou.



A namorada e seus familiares puderam ficar alguns momentos com “Fábio Corcoran” enquanto ele esteve na Dehom e aguardava a transferência dele para o Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte.