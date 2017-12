Independente vence a primeira partida da decisão da Série B A equipe de Jardim de Piranhas abre vantagem, pois a primeira partida foi em Macaíba.

A Série B do campeonato estadual começou a ser decidido neste sábado (20), no estádio José Jorge Maciel. O Independente de Jardim de Piranhas saiu na frente e venceu o Cruzeiro de Macaíba de 1 a 0, gol marcado por Pedro.



O segundo jogo será no dia 28 do corrente mês, em Jardim de Piranhas, no Estádio Benedito Bezerra Lins às 15h.