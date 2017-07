Boxe: Paulo Carvalho derrota o marroquino Redouane Bouchtouk

O pugilista brasileiro Paulo Carvalho chamou a atenção por sua calma na luta desta quarta-feira (13), pela primeira rodada da competição dos mosca-ligeiro (- 48kg) dos Jogos Olímpicos Pequim 2008. Paulo derrotou o marroquino Redouane Bouchtouk, por 13 a 7, no Ginásio dos Trabalhadores da capital da China."Para mim, é a mesma coisa lutar aqui ou em qualquer lugar. Já estou acostumado a lutar em ringues internacionais, já lutei no Pan. Para mim, não fez diferença, entrei normalmente, não me afetou em nada", garantiu ele.O brasileiro explicou sua tática para o combate: "Foi uma luta um pouco difícil. Eu sabia que o cara ia partir para dentro e eu também parti pra cima. Com isso, consegui que meus golpes entrassem e abri uma boa diferença. Treinei bem forte antes de vir para os Jogos, estava confiante. Isso me ajudou a vencer a luta. Tinha lutado contra ele já, na Romênia este ano, e ganhado também".