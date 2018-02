Atendimentos em oncologia serão retomados em Mossoró A portaria 741 de 2005 garante os serviços de quimioterapia e hormonoterapia até fevereiro de 2009.

Em uma reunião ocorrida nesta quarta-feira (1º) entre o titular da Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap), George Antunes, e representantes do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró (COHM) e da Gerência da Saúde de Mossoró, ficou decidido que a unidade voltará a atender os pacientes que, desde o dia 22 do mês passado, estavam sendo enviados a Natal e a Fortaleza.



O secretário adjunto de Saúde, João Albérico, explicou que o Ministério da Saúde (MS) não teve em momento algum a intenção de fechar o Centro. "A visita feita pelo MS foi para analisar em quais pendências é preciso investir", disse o adjunto.



Segundo a gerente de saúde em Mossoró, Dorinha Bulamarque, é preciso que o Ministério envie uma resposta sobre a visita feita pelas consultoras do Instituto Nacional do Câncer (Inca). "Precisamos do enquadramento do COHM como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom), para que o processo possa ser agilizado", declarou a gerente.



Para que o Centro se enquadre como Unidade de Assistência de Alta Complexidade é necessário que se encaixe em critérios determinados pelo MS. Enquanto isso, a portaria 741 de 2005 garante os serviços de quimioterapia e hormonoterapia até fevereiro de 2009. O secretário George Antunes definiu algumas ações para acelerar o processo. "Vou pedir agilidade para que o Ministério responda logo. Feito isso, quando o relatório chegar aqui teremos uma equipe para viabilizar o que está faltando e vamos levar, em caráter emergencial, o pedido de habilitação do Centro para o MS", garantiu o secretário.



Fonte: Assecom/RN