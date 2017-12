Ibope: Micarla aparece com 45% e Fátima 28% Candidata do PV caiu 5%, enquanto a petista subiu 3%. Essa foi a segunda pesquisa realizada pelo Ibope para avaliar os candidatos à Prefeitura de Natal.

A diferença entre Micarla de Sousa (PV) e Fátima Bezerra (PT) na disputa para a Prefeitura do Natal também caiu na pesquisa Ibope, divulgada pela InterTV Cagubi. A candidata do PV continua na liderança, mas caiu dos 50%, que tinha no 29 de agosto, para 45%, enquanto a deputada petista subiu 3% e está com 28%.



Quem também cresceu foi o deputado Wober Júnior (PPS), que soma, agora, 5%, superando Miguel Mossoró, que está com 4%. Joanílson de Paula Rego (PSDC) está com 2%, Dário Barbosa (PSTU) tem 1% e Sandro Pimentel (PSOL) está com 0%. Pedro Quithé (PSL) não foi citado, enquanto os brancos e nulos somariam 11% e os indecisos são 4%.



Em uma simulação de segundo turno entre as duas candidatas que lideram a disputa, Micarla de Sousa seria eleita com 49% dos votos, contra 34% de Fátima Bezerra.



A pesquisa está registrada sob o número 1.445/2008, na 1ª Zona Eleitoral, e ouviu 602 pessoas na cidade.