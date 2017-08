Homem atropela com van pedestres em Marselha, na França

Arquivo/AFP Motorista de van que atropelou pedestres em Marselha tem 35 anos de idade, é cidadão francês e foi preso pela polícia.

Uma van foi lançada contra duas paradas de ônibus da cidade de Marselha, no sul da França, nesta segunda-feira, 21. O incidente ocorreu no bairro de Croix Rouge e as autoridades já descartaram a hipótese de um atentado terrorista, apesar da série de ataques na semana passada na Espanha, Finlândia e Rússia.



O motorista tem 35 anos de idade, é cidadão francês e foi preso pela polícia. Apesar de não constar em listas de suspeitos de terrorismo, o homem tem passagem pela polícia por crimes como furto e posse ilegal de arma. As autoridades também informaram que ele sofre de problemas pisquiátricos.

Uma mulher de 41 anos foi atropelada e morreu. Outro pedestre ficou ferido. "Não há nenhum elemento que possa qualificar o incidente como um ato de terrorismo", disse o procurador de Marselha.

Na semana passada, um terrorista lançou uma van contra mais de uma centena de pedestres em Las Ramblas, calçadão turístico de Barcelona, na Espanha. O atentado, assumido pelo grupo Estado Islâmico, fazia parte de um plano maior de atingir a cidade que incluía explosões na igreja Sagrada Família.