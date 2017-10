Calendário do Estadual de futebol 2009 permanece indefinido

Artur Dantas

Estiveram presentes na reunião dirigentes de América, ABC, Corinthians de Caicó, Potiguar de Mossoró, Baraúnas, São Gonçalo, Potyguar de Currais Novos e Alecrim. Dentre os que não participaram estão Santa Cruz, Assu, Macau e Parnamirim.Durante a assembléia, foram tratados temas referentes à participação dos clubes na competição. Apesar das propostas discutidas, apenas três, que não foram apresentadas de forma oficial, foram relatadas.Das proposições expostas, duas foram apreciadas. O sorteio dos clubes em dois grupos de seis times, separados entre capital e interior. De acordo com um dos integrantes do G4 do América, Eduardo Rocha “A divisão favorece as duas partes. Os clubes que, na teoria, têm maior poder de fogo se enfrentam em Natal”, declarou.A justificativa do dirigente é que a separação visa a retenção de custos dos clubes do interior, que gastam mais com transporte, hospedagem e alimentação dos atletas. Outra questão discutida foi apresentada por Rogério, do Corinthians de Caicó. Ele pretende a divisão dos clubes através de sorteio.A última questão pendente foi sobre um possível patrocínio da FNF nos gastos dos clubes menores com a arbitragem, mas José Vanildo descartou a possibilidade. O presidente marcou uma nova assembléia para o dia 16 de setembro, onde serão apresentadas as novas sugestões dos clubes para 2009.