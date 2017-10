Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta quarta-feira (3)

Pedro Quithé (PSL) Pedro Quithé (PSL)

Pela manhã, o candidato caminha pelo conjunto Santarém. Ao meio-dia almoça com lideranças de Igapó, às 14h caminha pelo conjunto Brasil Novo, às 18h reúne-se com equipe técnica e às 20h visita lideranças de Nova Cidade.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadual encontra moradores de Mãe Luiza às 7h30 e visita lojistas do shopping Via Direta às 10h30. Às 14h grava programa eleitoral e duas horas depois caminha pelo bairro Guarapes. Às 18h encontra profissionais da área médica e às 20h encontra motociclistas.

Miguel Mossoró (PTC)

O candidato concede entrevista às 7h à Rádio Clube e caminha por Lagoa Nova pela manhã. À tarde faz caminhada no bairro Nova Dimensão e à noite participa de jantar em Igapó.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal reúne-se, a partir das 8h30, com assessoria de campanha, e às 10h encontra pastor da Assembléia de Deus do Bom Retiro. À tarde encontra servidores da Polícia Federal (14h), reúne-se com partidários do PC do B em Santarém (15h) e faz caminhada no loteamento José Sarney (saída às 16h da rua Bumba meu Boi com rua Artesão de Farias). Às 20h reúne-se com lideranças de Nova Parnamirim.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual faz caminhada pela comunidade da África (saída às 9h30 da rua José Aguinaldo com av. Litorânea) pelo loteamento Novo Horizonte. (saída às 10h da rua prefeito Gentil Ferreira com av. Bernardo Vieira) e pelo bairro de Santos Reis (saída às 15h da rua Jose Carlos de Souza). Às 18h vai à inauguração de uma loja no Natal Shopping e às 20h reúne-se com grupos do movimento cultural.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato encontra profissionais de vigilância às 7h30 e meia hora depois faz a “Blitz do Sol” no cruzamento das av. Salgado Filho e Bernardo Vieira. Às 10h reúne-se com lideranças no conjunto Panorama, às 13h30 concede entrevista à Sim TV e às 15h faz panfletagem na passarela de Mirassol, para depois encontrar sindicalistas do bairro.As agendas de

Joanilson de Paula (PSDC)

Dário Barbosa (PSTU)

serão publicadas assim que enviadas ao portal.