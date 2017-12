José Agripino é o principal alvo em comício de Fátima e Lula

Fotos: Gabriela Duarte “Eu via de madrugada o ódio no rosto daquele senador."

O primeiro a discursar na noite foi o prefeito Carlos Eduardo, que ressaltou a importância que o presidente teve em obras para a cidade, lembrando a destinação de recursos do Governo Federal para o município. Após ele, os peemedebistas Garibaldi Filho, Henrique Eduardo Alves e o presidente nacional do partido, Michel Temer, reafirmaram que o partido estará, inclusive a nível nacional, comprometido com a administração de Fátima Bezerra. Logo após eles, a governadora e Fátima demonstravam que as diferenças entre as duas tinham ficado no passado.Reafirmando a frase que marcou sua participação na campanha de Fátima, Wilma disse que comparou os candidatos e escolheu a deputada petista para ser sua candidata. Indo mais além, a governadora disse que, em termos de seriedade, “Fátima dá de dez a zero em qualquer um dos candidatos que estão na disputa”. A deputada, por sua vez, falou sobre a importância que o Governo do Estado terá em uma possível administração sua. Porém, o foco principal da parlamentar continuou sendo Lula.Da maneira que vem marcando a sua campanha, Fátima continuou a falar do sonho de governar Natal com Lula estando na Presidência, e comparou o passado dos dois – inclusive as derrotas nas eleições. O presidente, em seu discurso, disse que ajudará Fátima caso ela seja eleita, mas que ajuda prefeitos de partidos adversários.“Desafio qualquer prefeito do DEM e do PSDB a provar que os presidentes deles liberaram 10% dos recursos que eu liberei durante minha administração”, disse o presidente da República.No entanto, Lula fez duras críticas à deputada Micarla de Sousa (PV), mesmo sem citá-la. Inicialmente, o presidente falou que “se beleza ganhasse eleição, ele nunca seria eleito”, mas disparou mais duramente quando falou sobre a aliança do PV com o DEM. Para Lula, a aliança de Micarla faz com que ela não seja uma boa política.“Se a adversária de Fátima fosse uma pessoa boa, ela estaria aqui com a gente, e não do outro lado, com o DEM”, disse Lula.Ainda sobre o partido de oposição ao Governo Federal, o presidente afirmou que o que eles têm é “ódio do que está dando certo”, e não fazem uma oposição sadia para a democracia. Como exemplo, Lula falou sobre a CPMF.“Eu via de madrugada o ódio no rosto daquele senador, que fez de tudo para que a 20 bilhões de reais não fossem destinados a Saúde. Mas tudo bem. Daremos a resposta a ele”, declarou.Mesmo sem pronunciar o nome do senador José Agripino até o fim de seu discurso, Lula mandou um recado para o senador potiguar. “A gente vai dar a lição a essa pessoa, que nós não vamos citar o nome, em 2010. Será o ajuste de contas de Natal, que começará a ser dado ainda nessa eleição. E vamos eleger Fátima no primeiro turno”, finalizou.