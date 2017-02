ABC e América caem uma posição após início da 11ª rodada Ponte Preta começa a demonstrar recuperação; CRB vence e deixa rubro potiguar na lanterna.

Nesta sexta-feira (11) à noite, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta ajudou o Corinthians e deu fim à série de quatro vitórias consecutivas do vice-líder Barueri ao fazer 3 a 0, em Campinas.



Com a derrota, o Barueri estacionou nos 20 pontos, distane seis pontos do Corinthians, e pode perder a segunda colocação para Avaí ou Juventude, que jogam fora de casa no sábado, contra Criciúma e Paraná, respectivamente. A Ponte Preta, por sua vez, conquistou a segunda vitória seguida e chegou aos 16 pontos, já na sexta colocação.



No outro confronto de paulistas, o Marília, fez 2 a 1 no São Caetano, em casa, voltou a vencer depois de quatro partidas e deixou a zona do rebaixamento. É, agora, o 12º colocado, com 13 pontos. Pelos lados do São Caetano, que tem 15 pontos, na nona posição, foi a terceira derrota consecutiva.



O CRB tmbém voltou a vencer. Em Maceió, fez 2 a 1 no Brasiliense e deixou, provisoriamente, a lanterninha na mão do América. Com oito pontos, os alagoanos pularam para a 19ª colocação. Após a segunda derrota seguida, o Brasiliense caiu para a 14ª posição, com 11 pontos.



Em Goiânia, o Vila Nova perdeu a chance de entrar no G4 ao ficar no empate, por 1 a 1, com o Bahia. Apesar do resultado ser considerado ruim, o time goiano completou o quinto jogo sem derrota e, na quinta colocação, tem 18 pontos. Invicto há três partidas, o Bahia chegou aos 14 pontos, na 11ª colocação.



Com o resultados, o ABC também caiu uma posição, ocupando agora a 10ª colocação. ABC e América se enfrentam amanhã, no Frasqueirão, às 20h30.



A 11ª rodada da Série B



Sexta-feira

Ponte Preta-SP 3 x 0 Barueri-SP

Vila Nova-GO 1 x 1 Bahia-BA

Marília-SP 2 x 1 São Caetano-SP

CRB-AL 2 x 1 Brasiliense-DF



Sábado

16h

Paraná-PR x Juventude-RS

Santo André-SP x Corinthians-SP

Gama-DF x Bragantino-SP

Criciúma-SC x Avaí-SC

Ceará-CE x Fortaleza-CE



20h30

ABC-RN x América-RN



Com informações da UOL Esporte