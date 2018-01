FNFS abre inscrições para a Taça Natal A competição é aberta e contará somente com atletas amadores do Rio Grande do Norte.

A Federação Norte-rio-grandense de Futsal abriu as inscrições para a Taça Natal, que será disputada nos meses de outubro e novembro. A competição deve acontecer após a Copa do Mundo de Futsal do Brasil, torneio que começa no próximo dia 27.



De acordo com Clóvis Gomes, presidente da FNFs, o evento será aberto e a taxa de inscrição vai custar R$ 350,00 por equipe, já com a arbitragem inclusa. "Qualquer time pode participar: clube, associação, escola, universidade, time de bairro. É uma competição aberta, onde pretendemos reunir umas 50 equipes", destacou Clóvis.



O detalhe é que a forte equipe do ABC/UnP/Art&C, tetracampeã do estado, não vai participar. O Alvinegro se prepara para a Taça Brasil de Clubes. Clóvis disse que sem a participação do ABC, a competição fica mais equilibrada, já que apenas atletas amadores podem participar. Não será possível a inscrição de atletas de outros estados.



"Toda essa exigência na inscrição é para equilibrar a competição e dá chance para todos os times brigarem pelo título. O objetivo do evento é o de massificar o esporte e descobrir novos talentos no Estado", concluiu Clóvis. Os jogos serão disputados sempre nos fins de semana, em Natal. Os interessados podem entrar em contato com Clóvis Gomes pelo fone 9981-4464.



Fonte: Federação de Futsal