Fotos: Delma Lopes Candidatos a prefeito de Caicó se enfrentam em debate.

Os candidatos a prefeito de Caicó se enfretaram em um debate neste sábado (9), na Câmara Municipal. A população teve acesso ao local e pode acompanhar um confronto de idéias entre os pleiteantes. O mediador foi o diretor do Portal Nominuto.com, Diógenes Dantas. A transmissão, em tempo real foi feita pela nossa reportagem. Participaram do encontro Bibi Costa (PR), Roberto Germano (PCdoB) e Wanderley Mariz (PSDC). Acompanhe abaixo.



Obs: o horário está em ordem decrescente, portanto comece a ler pelo final desta página.



13:27 - Termina o debate dos candidatos em Caicó.



13:25 - O mediador do debate, o diretor do Portal Nominuto.com, agradece a organização do debate por ter sido escolhido para conduzir os trabalhos, e ressaltou a importância deste tipo de evento. Um próximo debate está marcado para o dia 27 de setembro.



13:20 - Roberto Germano prestou solidariedade aos moradores da zona rural, e se direcionou ao adversário questionando os gastos da prefeitura com propaganda. Também colocou em xeque a admiração do atual prefeito ao líder do PMDB, Manoel Torres. Agradeceu à Rádio Rural pela realizaão do debate, e disse querer ser prefeito de Caicó para receber o povo e ouvir suas reivindicações e resolver os problemas de Caicó "que não são poucos". Lembrou o apoio da família e chamou a população para participar da eleição.



13:16 - Bibi Costa se dirige a população e agradece. O candidato iniciou suas palavras. Disse que Wilma de Faria é sua madrinha política, e afirmou que Caicó tem lideranças políticas, rebatendo as palavras de Wanderley Mariz. Fez uma homenagem a Manoel Torres. Agradeceu aos companheiros que estão o ajudando na campanha. Bibi ressaltou o avanço da cidade. Chamou a atenção da população para o trabalho de saneamento que ele está fazendo, chegando a 60%. Declarou querer continuar ser candidato para manter Caicó "uma cidade mais feliz".

Bibi Costa (PR)

13:11 - Wanderley Mariz é o primeiro a falar. Ele diz que tem um plano de governo para surguer Caicó, que hoje, na opinião dele não tem liderança. Candidato que é seguidor de Dinarte Mariz, disse que se ele estivesse vivo, estaria chorando. Wanderley falou sobre o irmão de Bibi Costa (atual prefeito), Vivaldo Costa que hoje é suplente de deputado. Disse que o povo de Caicó não pode continuar na mesmice. O candidato se coloca na qualidade de político com grande vivência na área, na região do seridó. Questionou a falta de perguntas na área de segurança, que na opinião dele está péssima.



13:10 - Começa o último bloco do debate, onde os candidatos terão 5 minutos para as considerações finais.



13:06 - Mais um intervalo para receber orientações de assessores.



13:03 - Roberto Germano treplicou dizendo ao adversário que ele deveria melhorar os seus onceitos sobre política.



13:01 - Na réplica, Bibi Costa declara que nunca assumiu um compromisso para não cumprir.



12:59 - Bibi Costa pergunta a Roberto: O senhor foi eleito com apoio irrestrito de Manoel Torres (PMDB) e Dadá Costa, e antes do fim do mandato rompeu. Por que?



Roberto Germano responde: quem deveria explicar essas coisas era o senhor que não cumpriu os seus compromissos. Decalrou que o rompimento se deu para apoiar a sua própria candidatura em 2004.



12:57 - A assesoria de Bibi Costa pediu direito de resposta e informou que encontrou a prefeitura totalmente desoganizada, e por isso muitos contratos foram feitos de urgência.

Wanderley Mariz (PSDC)



12:56 - Wanderley Mariz diz que é preciso averigüar se realmente há irregularidades.



12:55 - Na réplica, Roberto diz que a prefeitura não divulga o valor dos contratos.



12:52 - Roberto Germano pergunta para Wanderley Mariz: Segundo depoimento de Jane Alves na Operação Hígia acusa a prefeitura de desviar dinheiro de contratos terceirizados. Cao o senhor assuma, o que pretende fazer?



Wanderley Mariz responde: diz que vai agir de acordo com a lei.



12:51 - Bibi Costa abriu mão da tréplica



12:50 - Na réplica, Wanderley disse que a FAT tem um programa dirigido para internet, para que seja levado o aprendizado para crianças dessa área.



12:46 - Wanderley Mariz pergunta ao candidato Bibi Costa: Eu gostaria de saber se o senhor conhece a sigla FAT?



Bibi Costa reponde: O FAT é um programa do Governo Federal, mas nós temos usado os recursos da própria prefeitura para ajudar a população rural. Nós fizemos algo inovador, no lugar de dar dinheiro as impreiteiras, estamos capacitando mão-de-obra em parceria com o SEBRAE.



12:45 - Bibi Costa retruca reafirmando que no município existe as cirurgias de catarata e com Otorrino em Caicó.



12:44 - Roberto treplicou dizendo que Bibi Costa é que está desinformado por não saber onde são feitas as cirurgias na cidade que administra.



12:40 - Roberto Germano pergunta a Bibi Costa: considerando que os recursos repassados para a saúde na atual administração são superiores a que recebíamos na nossa, como o senhor justifica a retirada de vários serviços?



Bibi Costa responde: Com todo respeito, o seu assessor para saúde anda desatualizado e em Caicó, nós estamos fazendo cirurgia de catarata, sim. É uma total desinformação. "Eu queria que todos nós conseguíssemos três médicos para o PSF, é só isso que falta, pois o resto está tudo funcionando", ele diz.



12:39 - Na tréplica, Bibi Costa respondeu que em Caicó, as unidades de saúde da cidade são bem melhores do que da capital, ao fazer uma comparação.



12:38 - Na réplica, Wanderley Mariz (PSDC) pediu desculpas ao adversário, mas disse que na rua, com a população, escuta o contrário em relação aos investimentos na saúde, e na educaão os investimentos poderiam ser melhores.



Roberto Germano (PCdoB)

12:34 - Wanderley Mariz pergunta a Bibi Costa (PR), que nota ele dá para administração dele na saúde e na educação?



Bibi responde: que a maior liderança de oposição da sua administração, Manoel Torres (PMDB), é que a nota é 10. Além disso, disse que 40% do funcionalismo público do município é composto por professores que estão satisfeito com sua capacitação, a partir do apoio da prefeitura.



12:33 - Na tréplica, Roberto Germano disse que também fez parcelamento na sua gestão. E questionou o desempenho da atual adminisração.



12: 32 - Na réplica Bibi Costa isse que o IPTU não pode ser dipensado e sim parcelado.



12:29 - Bibi Costa perguntou a Roberto Germano: Na campanha de 2000 o senhor mandou os cidadãos rasgar carnê de IPTU. Por que tamanha responsabilidade?



Roberto responde: Não configura responsabilidade, e sim uma colaboração para diminuir a inadimplência. partir daí fizemos uma negociação, incentivando as pessoas que tinham apenas um imóvel de pagar a sua dívida com o poder público. Não é irresponsabilidade isentar quem não te condições pagar.



12:28 - Começa o bloco de confronto entre candidatos.



12:21 - Mais um intevalo no debate. Agora os candidatos escutam as orientações dos seus assessores. No próximo bloco, os candidatos vão se confrontar



12:17 - O sindicato dos trabalhadores rurais de Caicó pergunta a Bibi Costa (PR) quais a proposta dele para acelerar o desenvolvimento rural da cidade. O candidato respondeu que buscará recursos, através do Governo do Estado e explicou que a prefeitura tem que elaborar junto com as comunidades para elaborar projetos e viabilizar o dinheiro para investir. Falou sobre a melhora das estradas e das condições de vida dessas família. Ressaltou que quando assumiu reuniu todas as associações rurais e fez uma carta, onde foram traçadas metas para essa parcela da população e que "até hoje estão sendo cumpridas".



12:12 - A Diocese de Caicó pergunta a Wanderley Mariz (PSDC). caso eleito qual seu compromisso para contemplar a infância e juventude de Caicó? Ele responde que precisa criar um conselho junto com a Diocese para amparar esses jovens.



12:07 - Pergunta para Roberto Germano (PC do B): é do conhecimento que Caicó tem um grande potencial artístico. Qual será seu compromisso para melhorar a cultura da cidade. Ele respondeu que ouviu de um diretor de teatro de Caicó que "o artista não quer esmola e sim, oportunidade para se apresentar". A partir desta afirmação, o candidato se compromete em fazer um estudo para identificar quem são as pessoas que realmente trabalham com cultura na cidade. Além de criar a Lei de incentivo a Cultura. Garante que vai viabilizar o turismo resgatando ativiadades culturais de rua, e o seu folclore.



12:04 - A população pergunta ao candidato Wanderley Mariz (PSDC) o que ele pretende fazer para melhor o salário e as condições de trabalho para os servidores públicos da cidade. Ele respondeu que pode ajudar através de concurso público e com os recursos do município bem aplicados irá melhorar a situação dessas pessoas, pagando um bom salário.



11:59 - A população perguntou ao candidato Bibi Costa (PR) se reeleito prefeito de Caicó qual será a participação da secretaria de saúde de Caicó com o Hospital Regional? Ele respondeu que a prefeitura sempre deu sua contibuição, mas ainda luta para estadualizar o hospital que é referência no Seridó.



11:56 - Nós queremos fazer paceria com todas essas entidades que estão envolvidas com a questão social. Respondeu o canidato Roberto Germano (PC do B), a pergunta da população sobre os investimentos para beneficiar as pessoas com necessidades espaciais.



11:45 - Candidatos voltam e começam a responder questionamentos da população que está no plenário da Câmara Municipal de Caicó.



11:40 - Neste momento os candidatos entram em intervalo. Voltam em 3 minutos.



11:35 - Roberto Germano (PC do B) defende sua candidatura dizendo que quer fazer uma administração transparente para concluir a construção das casas e entregá-las o mais breve possível para a população. Roberto se compromete com os jovens ao dizer que vai implantar cursos de capacitação na cidade. O candidato garante que investirá na saúde, e tentará viabilizar a implantação de 19 equipes do programa saúde da família e prestar o atendimento a quem "realmente precisa".



11:30 - Wanderley Mariz (PSDB) disse que quer ser prefeito de Caicó para viabilizar a geração de emprego em Caicó. Uma das suas propostas é implantar o atendimento 24h no pronto-socorro. O candidato diz ter um plano de governo que atende as necessidades da população nas áreas da educação e saúde.



11:20 - Bibi Costa (PR) é o primeiro a responder a pergunta. O candidato resondeu que quer continuar investindo em habitação. Segundo ele já construiu 400 casas para a população carente do município de Caicó e tem a meta de erguer mais 500, nos próximos 4 anos. Outra de suas metas é calçar 250 mil metros de ruas na cidade. Além de continuar com seu trabalho nas áreas de saúde e educação que registram bons indicadores. "Quero que Caicó continue vencendo".



11:15 - Na primeira parte do debate, cada candidato terá cinco minutos para responder “por que quer ser prefeito de Caicó”.



11:05 - Começa o debate dos candidatos em Caicó. O chefe do departamento de jornalismo da Rádio Rural, Robson Pires faz a abertura. O mediador Diógenes Dantas inicia o sorteio para fazer as perguntas.