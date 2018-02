Handebol foi para a praia Ceará-Mirim, tradicional no handebol de quadra, amplia horizontes.

Tradicionalmente praticado em quadra, o handebol é um esporte comumente instruído em colégios e escolinhas de Natal. Há seis anos, um grupo de atletas da cidade de Ceará-Mirim decidiu seguir a tendência e ampliar os horizontes, levando o esporte do ginásio para a areia. O clube da União dos Servidores Sespeanos (Unisesp), presidida pelo jogador Iran Júnior, vem despontando como um dos melhores grupos do Brasil.



O time, formado por 12 atletas, conseguiu a primeira participação em um Campeonato Brasileiro na cidade de Aracaju (Sergipe) em fevereiro deste ano. Na competição, o time finalizou a participação no sétimo lugar. No currículo, alguns dos atletas do time carregam títulos conquistados nos Jogos Estudantis do Rio Grande do Norte (Jerns) e em competições regionais e estaduais.



Segundo o presidente Iran Júnior, o handebol foi trazido da Paraíba por professores potiguares, encantados com as possibilidades a serem exploradas pelo esporte. Um dos nomes que ajudou na expansão da atividade foi o professor Fransciso Canindé Júnior. Com o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, o clube Unisesp conseguiu o 1º lugar no ranking do RN, o 3º lugar no Nordeste e o 7º melhor clube do Brasil na modalidade.



O handebol de praia ou beach handball é semelhante ao esporte original praticado em quadras, com algumas mudanças. A primeira é que a bola não é batida, mas pode ser rolada na hora do passe. Outra diferença está no número de jogadores em "quadra". Cinco jogadores compõem o time do esporte praticado na areia. Há ainda a diferença na pontuação que, dependendo da jogada, pode somar dois pontos em casos de giro de 180 graus.



Outro quesito é a presença do vazado, atleta que entra no lugar do goleiro para reforçar o ataque. O time segue sem a presença do arqueiro até que seja realizada a substituição novamente. Iran revela que o handebol de praia é voltado para atletas com um forte condicionamento físico. O esporte é muito procurado por atletas que deixaram a prática convencional e vêem na areia a chance de continuar atuando por mais um tempo.



Mesmo com os resultados obtidos, o grupo enfrenta dificuldades para participar de competições fora de Ceará-Mirim. O presidente lembra as dificuldades que o clube passa para defender o bom ranking. Apesar de um ajuda da prefeitura da cidade e do presidente da Federação Norte-rio-grandense de Handebol, Alberto Lins, o clube encontra dificuldades na hora de participar de competições fora de casa.



Dentro de casa, a Federação de Handebol realiza todos os meses a Etapa Estadual de Handebol de Areia na Praia do Forte, coordenada pelo professor Paulo Hiran.

Com poucos recursos para seguir adiante, Iran explica a situação: "Nós ficamos tristes porque treinamos duro quatro vezes por semana e não conseguimos dinheiro para viajar. Muitas vezes os próprios atletas têm que tirar do bolso para custear uma passagem ou pedir ajuda aos amigos, como é caso do próximo brasileiro na Paraíba", revela.