Nei Leandro de Castro lança Autobiografia - Poemas Escritor refaz percurso biográficos em versos; lançamento será às 18h, na Capitania das Artes.

Nei Leandro de Castro resgata a Natal de sua infância e adolescência, com o lançamento de Autobiografia – Poemas nesta quinta (23), às 18h, na Capitania das Artes.



A obra é dividida em duas partes. Na primeira, ‘Autobiografia Consentida’, o escritor passeia pela Natal do passado.



Em ‘Autobiografia Não Autorizada’, o escritor caicoense retoma a veia erótica de obras anteriores, como ‘Eros’, ao percorrer os roteiros boêmios da Natal do passado.



A obra faz parte da coleção Letras Natalenses, mantida pela Fundação Capitania das Artes.