Justiça nega pedido de Dário e Quithé para participarem de debate da InterTV Os dois candidatos, além de Joanílson de Paula Rego (PSDC), foram excluídos do evento.

Os candidatos à Prefeitura de Natal Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL) não participarão do debate promovido pela InterTV Cabugi. Após representação ajuizada pelos dois candidatos, na tentativa de serem incluídos no debate, a juíza Martha Danyelle negou a interferência da Justiça para garantir a participação dos candidatos.



Excluídos do debate devido à lei eleitoral 9.504/97, que faculta às emissoras os convites a candidatos que pertencem a partidos sem representação na Câmara dos Deputados, Quithé e Dário argumentaram que a norma é discriminatória e que há ações diretas de inconstitucionalidade tramitando relacionadas ao ponto.



Porém, a juíza não acatou os argumentos e manteve o entendimento do TSE. Dessa forma, os candidatos continuam excluídos do debate.