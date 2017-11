Em carta, prefeito de Apodi rebate denúncias levantadas por vereadores Em um dos pontos da carta, José Pinheiro Bezerra acredita que "o posicionamento de alguns membros da Câmara Municipal de Apodi é claramente político".

O prefeito de Apodi, José Pinheiro Bezerra, encaminhou nota de resposta à matéria veiculada no portal Nominuto onde diz que "a Câmara Municipal de Apodi, Médio Oeste do RN, decidiu em sessão, na manhã desta quinta-feira (11), investigar o governo do prefeito José Pinheiro Bezerra (PR)".



Abaixo, a íntegra do texto enviado ao portal:



Vimos por meio deste nos manifestar sobre a notícia veiculada no portal nominuto acerca das ameaças de alguns vereadores da Câmara Municipal de Apodi em investigar a minha administração.



1) O posicionamento de alguns membros da Câmara Municipal de Apodi é claramente político e com o intuito de impedir nossa participação na eleição deste ano;



2) Tais ameaças surgiram quando manifestei o desejo de votar no professor Flaviano Monteiro, que não conta com o apoio de nenhum dos vereadores. E como vencemos as quatro últimas eleições em Apodi, alguns ficaram apavorados.



3) Não tememos nenhum tipo de investigação, nem atitude golpista, pois em nosso terceiro mandato já estamos habituados ao fato de que em todas as campanhas eleitorais, e somente nelas, alguns vereadores adversários ameaçam abrir Comissões Especiais de Inquéritos para nos investigar, sempre com o intuito de me intimidar.



4) Em todas as outras vezes o resultado foi sempre o mesmo. Quando as investigações não morreram por inanição, ficou comprovada à lisura e honestidade com que tratamos o dinheiro público e no fim, vencemos as eleições.



5) No tocante a denúncia em si é importante esclarecer que o documento em que alguns vereadores se baseiam para iniciar tal investigação não passa de uma denúncia apócrifa (sem timbre ou assinatura), cuja formulação foi efetivada como se tivesse sido elaborada por uma empresa que prestou serviços para o município.



6) Temos uma série de demandas judiciais contra tal empresa e uma sindicância no âmbito da prefeitura no intuito de puni-la por abandonar uma obra de sua responsabilidade no final do ano de 2007.



7) Ainda assim tivemos conhecimento pelo próprio portal nominuto que o proprietário da empresa negou que tenha qualquer denúncia a fazer contra minha pessoa. E mais, o próprio empresário, nos enviou uma correspondência negando ser autor de tal denúncia e juntou uma cópia de um documento que remeteu para Câmara Municipal de Apodi com o mesmo propósito e avisando que processaria quem usasse seu nome como autor de tais denúncias.



8) Meus adversários tentam intimidar. Eu estava quieto e iria participar das eleições como mero cidadão, com direito de votar como qualquer eleitor de Apodi.



9) Agora minha posição é outra. Eu, meu partido e meu grupo político vamos entrar na campanha pra valer e ajudar a eleger o professor Flaviano Monteiro prefeito de Apodi.



Solicitamos a publicação de nosso posicionamento, pelo qual desde já agradecemos.



José Pinheiro Bezerra

Prefeito de Apodi