No DF, mais de 40 mil pessoas já justificaram ausência nas eleições A expectativa do tribunal é que 170 mil eleitores que moram no DF justifiquem a sua ausência no pleito.

Brasília - Eleitores que estão fora do domicílio eleitoral comparecem aos postos de justificativa

Brasília - Balanço parcial do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) indica que, até as 11h15 de hoje (5), 40.399 pessoas justificaram a ausência nas eleições.



Segundo o presidente do TRE-DF, desembargador Estevam Maia, os eleitores que buscam os postos de justificativa não encontram filas e levam em média dois minutos para concluir o procedimento.



A expectativa do tribunal é que 170 mil eleitores que moram no DF justifiquem a sua ausência no pleito em seus estados, 30 mil a mais do que o número registrado nas últimas eleições municipais, em 2004.



Quem não comparecer a um dos postos hoje tem prazo de 60 dias para fazer a justificativa no cartório eleitoral em que está inscrito.





Agência Brasil