Wilma antecipa para segunda-feira feriado do Dia do Servidor

A governadora Wilma de Faria decidiu acompanhar a decisão do governo federal e vai antecipar para a segunda-feira (27), o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente na terça-feira (28).



O ponto facultativo serve para todos os órgãos públicos do Estado, exceto aqueles que prestam os serviços considerados essenciais, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e hospitais. O decreto que autoriza a mudança será publicado na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado.



Fonte: Assecom