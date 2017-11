Senado publica edital para contratar técnicos e analistas legislativos

O Senado publicou na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial da União edital de seleção para contratar técnicos e analistas legislativos. Os salários variam de R$ 6.722,68 a R$ 9.580,50.As inscrições começam na segunda-feira, dia 15, e podem ser feitas até 10 de outubro no site da Fundação Getulio Vargas, instituição organizadora do concurso. A taxa para técnico custa R$ 50, e para analista, R$ 80.Haverá provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira etapa está marcada para o dia 9 de novembro.