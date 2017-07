Minha meta é ir para o segundo turno, afirma Miguel Mossoró ao chegar para a Sabatina

Vlademir Alexandre Miguel Mossoró, candidato à prefeito de Natal.

“Esse evento vai ser salutar para que cada candidato apresente suas propostas junto à sociedade. Temos muito o que mostrar. Eu lembro que nas eleições passadas criticaram minhas idéias e as chamaram de mirabolantes. Agora, eu vejo que já existem intelectuais copiando. Particularmente, eu acho isso bom, desde que seja para o desenvolvimento de Natal”, comentou.Miguel falou ainda que considera um mandato de quatro anos curto. “Eu conheço os problemas de Natal e vejo que quatro anos é pouco para desenvolver essa cidade. Os administradores que passaram pela Prefeitura até hoje se preocuparam apenas com a maquiagem”, critica.A Sabatina Nominuto.com está marcada para as 19h. Participarão do evento nesta quarta-feira, além de Miguel Mossoró, os candidatos Sandro Pimentel (Psol), Pedro Quite (PSL) e Fátima Bezerra (PT).