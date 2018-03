Garibaldi cobra generosidade de José Agripino

Agência Senado Garibaldi:"Não faz parte dos que ganham serem implacáveis e irônicos"

Garibaldi Alves falou ainda que assim como Agripino tem uma história política no Rio Grande do Norte, os envolvidos na coligação União por Natal também têm uma história que, segundo ele, “merece respeito”. O senador do PMDB frisou: “gostaria de lembrar que se o senhor foi vitorioso agora, amanhã pode ter uma derrota”.O presidente do Senado falou também que atualmente, o Rio Grande do Norte é o estado do Nordeste que talvez tenha a melhor relação entre governo e oposição. “E dizem que o senhor contribuiu para o desarmamento de espírito que existe na política do nosso Estado”, declarou Garibaldi.Em resposta ao companheiro de bancada, o senador José Agripino afirmou que está usando a tribuna do Congresso Nacional “para responder a questões nacionais que foram citadas pelo presidente em Natal, referindo-se a mim e ao meu partido”. O líder do DEM ressaltou: “não estou me vangloriando de nenhuma vitória. O que estou fazendo é denunciando o esmagamento político que queriam fazer com a oposição no RN. Estou denunciando a tentativa de me tirarem da vida pública”.