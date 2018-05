RN vai sediar 1º Jogos Brasileiros dos Idosos em 2009 O projeto para realização dos jogos está orçado em R$ 4 milhões e o próximo passo será a busca de parceiros para a viabilização do evento.

Natal vai sediar em maio do próximo ano a 1ª edição dos Jogos Brasileiros dos Idosos. O anúncio foi feito pela governadora Wilma de Faria, na manhã desta sexta-feira (24), durante visita de cortesia da Secretária Nacional de Esporte e Lazer do Ministério do Esporte, Rejane Penna Rodrigues.



"Nós já havíamos demonstrado o interesse de forma oficial ao ministro dos Esportes. Com essa visita recebemos a confirmação num claro sinal de reconhecimento da atenção que nossa gestão dá aos idosos", disse Wilma de Faria.



O projeto para realização dos jogos está orçado em R$ 4 milhões e o próximo passo será a busca de parceiros para a viabilização do evento. A deputada federal Fátima Bezerra também participou da reunião e se propôs a intermediar contatos com possíveis patrocinadores.



"A governadora Wilma de Faria já colocou o Estado à disposição e eu me proponho a intermediar as negociações junto ao governo federal para buscar parcerias com estatais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Petrobrás", afirmou a deputada.



O projeto está inserido no Programa Vida Saudável, do Ministério dos Esportes, e deve ser financiado através da Lei de Incentivo ao Esporte. Durante a visita, a governadora Willma de Faria ainda recebeu das mãos da secretária Rejane Rodrigues o livro "Legado dos Mega Eventos Esportivos do Mundo", que conta, entre outras coisas, fatos vivenciados pela comissão organizadora da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha.



"Essas informações serão valiosas para nós, já que estamos na luta para ser uma das sedes da Copa de 2014 inclusive, estamos bem cotados para sermos escolhidos", destacou a governadora.



Fonte: Assecom