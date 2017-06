Incêndio florestal em Portugal já deixa 64 mortos

Miguel Riopa/AFP Total de vítimas fatais foi elevado de 62 para 64, nas últimas 24 horas, sendo que cerca de 30 pessoas morreram tentando fugir do fogo.

Chega a 64 o número de mortos no incêndio florestal que atinge a região de Pedrógão Grande, a cerca de 200 quilômetros de Lisboa, em Portugal. As autoridades acreditam que será possível controlar o fogo nesta terça-feira (20). Mais de mil bombeiros e nove aeronaves trabalham no combate às chamas desde o último sábado (17).



A previsão de temperatura de até 43ºC e de rajadas de vento ao longo do dia ainda podem dificultar os trabalhos, conforme a Defesa Civil do país. O total de vítimas fatais foi elevado de 62 para 64, nas últimas 24 horas, sendo que cerca de 30 pessoas morreram tentando fugir do fogo pelas estradas próximas.



O primeiro-ministro de Portugal, Antònio Costa, determinou a abertura de uma investigação sobre as causas do início do incêndio de grandes proporções.