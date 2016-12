Brasileiros estão mais preocupados com a economia

Os brasileiros estão mais preocupados com a evolução da economia nos próximos seis meses. foi o que revelou a pesquisa CNI/Ibope realizada de 20 a 23 de junho, em 141 municípios brasileiros, avaliando o mandato do presidente Lula.De acordo com a pesquisa, que entrevistou mais de 2 mil pessoas, 19% dos entrevistados responderam que a inflação iria aumentar muito, 46% aumentaria, 11% diminuiria, apenas 1% diminuiria muito, e 18% acreditam que o quadro não mudaria.A expectativa no aumento da inflação influenciou as avaliações dos brasileiros, nos quesitos de desemprego e renda.A criação de um novo 'imposto do cheque', aumento de preços e elevação de juros foram alguns assuntos lembrados espontaneamente pelos pesquisados.Em relação ao desemprego, 14% dos brasileiros responderam que, nos próximos seis meses, aumentaria muito, 38%aumentaria, 21% diminuiria, 3% diminuiria muito, e 21% acreditam que não vai mudaria.Apesar da aparente preocupação dos brasileiros em relação à economia, a pesquisa constatou que eles continuam otimistas em relação a 2008. Para 80% dos entrevistados, 2008 está sendo “muito bom” ou “bom”. Em março, 81% pensavam dessa maneira.

Governo Lula

Na avaliação ao governo Lula, a pesquisa apontou permanencência de um patamar positivo, repetindo os números de março. Em junho, 72% aprovam e 24% desaprovam a forma de governar do presidente Lula. Há três meses, esses percentuais, eram respectivamente, 73% e 22%.