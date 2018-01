Candidato a prefeito de Acari é investigado por ameaçar eleitores

O candidato a prefeito de Acari pela coligação “Acari Sempre Melhor”, Tom (PR), está sendo investigado pelo Ministério Público por tentar prejudicar eleitores que não votam nele.Segundo a denúncia feita pela coligação adversária, “Acari Melhor para Todos”, Tom estaria anunciando que quem se manifestasse contra ele perderia sua casa, recebida através de um programa habitacional do governo, o benefício bolsa-família e não teria as reivindicações atendidas pela Prefeitura, caso fosse eleito.A decisão do Promotor de Justiça, Domingos Sávio, foi publicada nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial. Tom passará agora por um processo investigatório criminal e a Secretaria de Assistência Social de Acari deverá relacionar todos aqueles que, por algum motivo, deixaram de receber o Bolsa Família a partir de julho.