CEI só sabe como começa, e não como termina, diz Salatiel de Souza

Elpídio Júnior Salatiel não descarta investigação sobre novas denúncias na Saúde.

Durante os depoimentos de membros do Conselho Municipal de Saúde, que falavam sobre outras supostas irregularidades na SMS, Salatiel de Souza classificou como incestuosa a relação entre algumas empresas prestadoras de serviços com a secretaria.Um caso relatado por Dalva Horácio, ex-presidente do Conselho de Saúde, diz que um empresário, que tinha sua empresa prestando um serviço de R$ 38 mil, chegou à secretaria com o projeto debaixo do braço e conseguiu um aditivo de R$ 23 mil. “Isso mostra a relação incestuosa que há entre algumas empresas e a Secretaria de Saúde”, disse Salatiel.Por base nas novas denúncias que vão ocorrendo – o Conselho Municipal de Saúde apresentou mais seis –, Salatiel não descarta a investigação de mais denúncias na própria CEI já instalada.“A CEI só sabe como começa, e não como termina. Tudo o que for aparecendo teremos que apurar”, explicou o vereador-relator.