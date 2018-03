TSE contabiliza até agora gastos de R$ 462 milhões com eleições municipais de 2008

Foram gastos, até agora, com as eleições municipais de 2008, R$ 462 milhões. São R$ 112 milhões a mais em relação às eleições de 2004. O dado foi informado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto.De acordo com o ministro, o gasto maior foi por conta do aumento do eleitorado, produção de mais urnas e também envio de tropas federais para 460 cidades. Só para o Rio de Janeiro, a Justiça Eleitoral disponibilizou R$ 31 milhões para reforçar a segurança nas áreas dominadas por milícias e traficantes de drogas.

* Fonte: Agência Brasil.