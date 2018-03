Polícia Federal prendeu 25 pessoas em todo o Estado por crime eleitoral Superintendente do órgão, delegado Hélio Santana, apresentou um resultado parcial das ocorrências registradas nestas eleições.

Durante os últimos 10 dias, a Polícia Federal do Rio Grande do Norte prendeu pelo menos 25 pessoas em todo o Estado, dez delas só na capital, pela pratica de crime eleitoral. No fim da tarde deste domingo (5), o Superintendente do órgão, delegado Hélio Santana, apresentou um resultado parcial das ocorrências registradas nestas eleições.



“Nós estamos considerando esse pleito considerado tranqüilo em relação a eleições passadas. Isso aconteceu graças ao trabalho preventivo que a Polícia Federal realizou em parceria com a Justiça Federal. Dez dias antes da eleição, nós mandamos equipes para os pontos considerados críticos. Com isso, conseguimos intimidar a pratica de alguns crimes”, disse.



Mesmo assim, a PF cumpriu mais de 50 mandados de busca e apreensão em todo o Estado, o que resultou na prisão de 15 pessoas no interior e outras dez na capital. “Com essas prisões, nós já instauramos alguns inquéritos e agora vamos passar a parte de investigação para comprovar a pratica de crime eleitoral”, destacou Hélio Santana.



O Superintendente da PF ressaltou que esse resultado é parcial e o final só será divulgado quando as equipes retornarem do interior do Estado. Hélio Santana frisou ainda que nesse período a Polícia Federal foram registradas 150 denuncias. “Algumas delas foram comprovadas as irregularidades e outras não”.