Corinthians escapa de derrota e segue na liderança Apenas o Ceará conseguiu vencer clássico regional na rodada de hoje.

O Corinthians chegou perto de conhecer sua primeira derrota neste sábado (12) na Série B do Brasileiro. O líder só conseguiu chega à igualdade no marcador aos 32 minutos do segundo tempo, e com um homem a menos - Dentinho havia sido expulso. O empate por 1 a 1 contra o Santo André, no ABC paulista, acabou sendo um ótimo resultado.



O gol do adversário foi marcado por Marcelinho Carioca, ídolo do clube na década de 90, que comemorou discretamente o feito. Wellington Saci descontou para o Timão e evitou a primeira derrota.



A rodada clássicos regionais. No Nordeste, o Ceará derrotou o Fortaleza e embolou o grupo dos times logo abaixo do G4 da Série B. No Sul, Avaí e Criciúma foram prejudicados pelo estado do gramado e ficaram no empate por 1 a 1. ABC e América, outro grande duelo de rivais também terminou empatado de 0 a 0.



Com o empate, o Timão agora soma 27 pontos, em primeiro lugar, cinco pontos acima do vice-líder Juventude. Já o Santo André chegou aos 16 pontos e termina a rodada em oitavo lugar.



No Estádio Castelão, o atacante Vavá foi o herói do triunfo do Ceará sobre o Fortaleza, no segundo clássico nordestino da rodada da Série B. O jogo foi duro e terminou em pancadaria, com os jogadores do Vozão provocando a torcida rival.



Com o triunfo, o alvinegro subiu para os 18 pontos e assumiu a quinta posição, empatado com o Vila Nova, mas com um maior saldo de gols – seis contra um. Já o Fortaleza continuou na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com dez pontos.



O gramado do estádio Heriberto Hülse foi o principal adversário de Avaí e Criciúma, no clássico da região Sul, disputado neste sábado. Prejudicadas pelo lamaçal que virou o campo, os times ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Vandinho (Avaí) e Wescley (Criciúma).



Com isso, o Avaí caiu uma posição e agora está em quarto lugar, com 20 pontos. Já o Criciúma subiu uma posição e está em 15º lugar, com 11, ainda com perigos de entrar na zona de rebaixamento.



No confronto entre equipes rebaixadas no ano passado, o Paraná até saiu na frente, mas viu o estreante Abedi comandar a virada do Juventude, por 2 a 1, em Curitiba. O lateral Murilo abriu o placar para o Paraná, mas Márcio Alemão e Abedi viraram para os gaúchos.



Com a vitória, o Juventude retomou a vice-liderança, com 21 pontos, e segue na cola do Corinthians, cinco pontos à frente dos gaúchos. Já o Paraná continua próximo da zona de rebaixamento, com 11 pontos, em 16º lugar.



No duelo que poderia levá-lo para a zona de rebaixamento, o Bragantino bateu o Gama por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Nunes, de cabeça, logo aos dois minutos de jogo.



Com mais esta vitória (a quarta na Série B), o Braga chegou aos 15 pontos e subiu para o décimo lugar. Já o Gama, com apenas dez pontos, é o 17.º colocado, no grupo dos quatro últimos.



Também chamado de Clássico Rei, como no Ceará, o duelo entre ABC e américa terminou empatado em Natal, no Estádio Frasqueirão. Pior para o Mecão, que continua na lanterna, com 8 pontos. O ABC, que chegou ao seu terceiro empate consecutiva, está com 15 pontos, em 11.º lugar.



Se o Brasileiro da Série B terminasse agora, teriam garantido o acesso para a Série A: Corinthians (27 pontos), Juventude (21), Barueri (20) e Avai (20). Por outro lado, estariam rebaixados para a Série C: América (8 pontos), CRB (8), Fortaleza (10) e Gama (10).



Resultados da 11ª rodada



Sexta-feira

Ponte Preta-SP 3 x 0 Barueri-SP

Vila Nova-GO 1 x 1 Bahia-BA

Marília-SP 2 x 1 São Caetano-SP

CRB-AL 2 x 1 Brasiliense-DF



Sábado

Paraná-PR 1 x 2 Juventude-RS

Santo André-SP 1 x 1 Corinthians-SP

Gama-DF 0 x 1 Bragantino-SP

Criciúma-SC 1 x 1 Avaí-SC

Ceará-CE 1 x 0 Fortaleza-CE

ABC-RN 0 x 0 América-RN



