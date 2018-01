Bambam e Michel desfalcam o Fortaleza Treinador Heriberto da Cunha vai comandar treino com bola na parte da tarde.

O lateral Michel e o atacante Bambam desfalcam o Fortaleza na partida contra o América de Natal, sábado, às 20h30, no Estádio Castelão.



Ambos receberam o terceiro cartão amarelo diante do Vila Nova e terão que cumprir a suspensão automática de uma partida. O técnico Heriberto da Cunha aguardará a reavaliação do Departamento Médico em vários jogadores que estão se recuperando de lesões.



A equipe do Fortaleza realizou treinamento físico na manhã desta terça-feira, visando o jogo contra o América sob o comando do preparador físico Joelton Urtiga, os jogadores fizeram uma atividade física no estádio Alcides Santos.



À tarde, o grupo volta a treinar, mas desta vez sob as ordens do técnico Heriberto da Cunha, que vai dirigir uma atividade com bola.



O tricolor cearense ocupa a 16ª posição na tabela de colocação, um ponto e uma posição abaixo do oponente deste sábado.