Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões no sábado As dezenas sorteadas no concurso 1.001 foram: 12 - 15 - 27 - 37 - 51 - 60.

Ninguém acertou as dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite desta quarta-feira (3) e o prêmio pode chegar a R$ 25 milhões no sorteio de sábado (6).



As dezenas sorteadas no concurso 1.001 foram: 12 - 15 - 27 - 37 - 51 - 60. O sorteio aconteceu Taboão da Serra, na Grande São Paulo.



Na quina, 87 apostas acertaram os cinco números e cada uma ficará com o prêmio de R$ 22.084,42. Outros 7.074 bilhetes acertaram a quadra e cada um fica com o prêmio de R$ 271,60.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso. A aposta mínima --seis números-- custa R$ 1,75.