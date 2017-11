Iraque: forças de segurança encontram valas comuns que podem ter até 400 corpos

As forças de segurança iraquianas encontraram valas comuns que podem conter até 400 corpos em uma área retomada recentemente do grupo Estado Islâmico. Corpos de civis e oficiais foram encontrados em uma base abandonada perto de Hawija, cidade do norte do país recuperada no início do outubro, disse o governador de Kirkuk, Rakan Saed. Ele não disse quando as autoridades começarão a exumar os corpos das valas comuns.



Khalaf Luhaibi, um pastor local que conduziu militares até a área, disse que o Estado Islâmico costumava levar presos ao local e atirar ou derramar óleo sobre eles e incendiá-los. A área estava cheia de roupas rasgadas e o que aparentava ser ossos e crânios humanos.



Autoridades já descobriram várias valas comuns em outras áreas recentemente liberadas. As forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos expulsaram os extremistas de quase todo o território que eles chegaram a controlar no Iraque, mas ainda há algumas disputas em andamento.



No sábado, o primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, anunciou uma operação para capturar uma parcela de território na parte ocidental do país, perto da fronteira com a Síria. Horas depois, o ministério iraquiano da Defesa anunciou a captura da área de Romana, dizendo que as tropas irão para a cidade vizinha de Rawa. Segundo Ahmed al-Asadi, porta-voz das forças paramilitares de maioria xiita, Rawa é a última cidade iraquiana mantida pelo Estado Islâmico, que controla pequenas aldeias espalhadas em áreas em grande parte desérticas.