ABC/UnP/Art&C é tetracampeão estadual invicto

A festa pela inédita conquista foi contagiante no ginásio Jorge Tavares. O diretor de futsal, Rubens Lemos Filho fez questão de destacar a brilhante campanha alvinegra. `Ainda lembro do início, quando diziam que o futsal do ABC estava morto, e agora o ABC é tetracampeão invicto, não perdemos uma só partida'', ressaltou.O ABC/UnP/Art&C encarou 22 jogos - com 20 vitórias e apenas dois empates, nenhuma derrota - marcou 91 gols e sofreu 25, apresentando ao mesmo tempo melhor ataque e a melhor defesa. O goleiro Matheus foi escolhido como o destaque da competição e Betinho recebeu dois troféus de artilheiro - pela Copa RN e pelo próprio Estadual, onde marcou 23 gols.O time alvinegro atuou com Matheus, Preto, Walber, Anderson e Antônio Carlos, depois Ricardo, Paulo Evandro, Maycon, Deivinho, Dedé, Chapinha e Kelson, além de Alex, Isac e Betinho. O técnico é Marcos Severino.Assessoria de imprensa