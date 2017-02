Souza evita falar sobre julgamento

O meia americano Souza evitou comentar sobre o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça de Desportiva (STJD). A apreciação será realizada na segunda-feira (14). O procurador do atleta Gilberto de Nadai explicou que, apesar da agressão, o jogador espera receber a pena mínima de 120 dias.



A equipe do Nominuto.com tentou falar com o atleta, mas o celular estava desligado. Segundo Nadai, Souza está concentrado conjuntamente com o grupo para o clássico contra o ABC no próximo sábado (12).