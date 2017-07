Bandidos trocam tiros com PM na Roberto Freire; um foi ferido e dois fugiram Segundo informações da Polícia Militar, trio roubou carro em Petrópolis e foram interceptados por viatura na avenida engenheiro Roberto Freire onde houve o tiroteio.

Policiais militares e três homens armados trocaram tiros no começo da noite desta quinta-feira (14) Segundo informações da Polícia Militar, os acusados tinham roubado um Ford KA de cor preta placas MYY-1705 no bairro de Petrópolis e foram interceptados por uma viatura da PM perto da churrascaria Sal & Brasa na avenida engenheiro Roberto Freire.



Ao serem abordados, um dos acusados começou a atirar contra os policiais, que revidaram. Na troca de tiros, um dos ocupantes do carro foi ferido em um dos braços enquanto os comparsas fugiram a pé.



O fato causou tumulto naquela avenida da zona Sul de Natal. Segundo o subcomandante do Policiamento na Capital, tenente coronel Araújo Silva, o acusado ferido foi socorrido por uma unidade do Samu e recebeu os primeiros-socorros. Em seguida, seria levado à delegacia de plantão para ser autuado em flagrante.



*Mais informações nesta sexta-feira (15) no portal Nominuto.com