César Cielo conquista o quarto bronze para o Brasil

COB

A prova realiza no Centro Nacional de Natação foi vencida pelo francês Alain Bernard, que cravou o tempo de 47s21. A prata ficou com o australiano Eamon Sullivan. O brasileiro se emocionou com o resultado e garantiu que brigará pelo ouro na prova dos 50 m livre. Na prova, o norte-americano Michael Phelps briga pela sua sexta medalha de ouro na olimpíada de Pequim.

Dificuldades

César Cielo explicou que apesar de confiante não acreditava que fosse possível um bom resultado na prova, em virtude do seu mau posicionamento na piscina. A oitava raia é temida pelos nadadores por causa das marolas, pequenas ondas que atrapalham o rendimento dos atletas nas competições. Na prova dos 50m, o brasileiro nada na terceira raia ao lado de Michael Phelps.