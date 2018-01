Ipem/RN apreende 119 brinquedos no primeiro dia da Operação Especial Dia da Criança Fiscalização começou na segunda-feira (29) e segue até sexta. Objetivo é fiscalizar produtos destinados ao público infantil, que nessa época do ano ficam mais em evidência devido à celebração.

No primeiro dia da Operação Especial Dia da Criança, segunda-feira (29), o Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem-RN) apreendeu 119 brinquedos em Natal, a maioria bonecos importados não-recomendados para menores de três anos de idade.



“Nossas equipes de fiscalização estão visitando estabelecimentos que fabricam, confeccionam e comercializam os produtos, verificando se eles trazem indicações adequadas. Os que não estiverem cumprindo as normas e os regulamentos, serão multados e os produtos irregulares retirados de comercialização”, diz a coordenadora operacional de fiscalização do Ipem-RN, Socorro Freitas.



Socorro alerta aos pais que, ao comprar os brinquedos, verifiquem se o produto está devidamente certificado com o selo do Inmetro e do Organismo de Certificação do Produto (OCP), para terem a certeza de que estão adquirindo um produto com qualidade e segurança. ‘‘Se tiver o selo, significa que é um produto já testado. Também verifique se o brinquedo é adequado para a idade de seu filho’’, orienta.



De acordo com Socorro, existem brinquedos que, por suas características, podem colocar em risco a saúde e a segurança da criança e do meio ambiente, caso sejam fabricados de maneira inadequada. O brinquedo tem seu processo de fabricação regulamentado pelo Inmetro. Por isso, o produto é certificado compulsoriamente, ou seja, deve obedecer, obrigatoriamente, normas específicas de fabricação.



A Operação Especial Dia da Criança segue até a próxima sexta-feira (3). O objetivo é fiscalizar produtos destinados ao público infantil, que nessa época do ano ficam mais em evidência devido à celebração.