América deixa vitória escapar aos 46 minutos Cascata, Aloísio e Daniel melhoraram a criação do América

O São Caetano saiu de Natal com um empate conquistado com um gol aos 46 minutos do segundo. Foi uma final emocionante, mas péssimo para o América-RN. O 1 a 1 desagradou á torcida e o time rubro pagou o peço de não reter e bola. O jogo foi realizado na noite desta sexta-feira (8), no Estádio Machadão, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



O resultado tira o América provisoriamente da linha de rebaixamento, agora em 16.º lugar, com 17 pontos, mas terão de torcer contra Marília e Fortaleza, neste sábado. Já o time paulista é o décimo, com 23, e segue distante do pelotão de elite.



Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, os dois times voltaram do intervalo buscando mais o ataque e o América teve uma primeira grande chance em jogada de Aloísio pelo lado direito. Aos 40 minutos, depois de lgumas boas chances criadas e uma bola na trave em chute de Daniel, o América abriu o plcar com um gol de Cascata. Ele avançou da esquerda para o meio e chtuou forte. A bola bateu na trave esquerda de Júllio César e entrou. O empate do Azulão aconteceu somente aos 46 minutos, através de Luan, também um belo gol.



Melhorou

Não se pode negar que, a partir da escalação dos jogadores Aloísio e Cascata, o time do América ficou mais criativo e insinuante. Por incrível que possa parecer o maior adversário do clube rubro vem sendo o campo de jogo. Claro que o treinador Ruy Scarpino precisa acelerar e acertar a passagem dos seus alas, assim como posicionar melhor seus zagueiros. O pior pecado do América, o que determinou o empate do Azulão, foi o fato do time rubro não ficar com a posse de bola. Tentar só se livrar da pelota nos minutos finais. E isso é sinal de falta de entrosamento, treinamento e confiança.





Próximos Jogos

Na próxima terça-feira, às 19h30, o América-RN volta a campo para enfrentar o Barueri, no Estádio Machadão, em Natal. Já o São Caetano tem a difícil missão de encarar o Juventude, nos mesmos dia e horário, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.





Ficha Técnica



América-RN

Fabiano; Maizena, Anderson Bill, Robson e Romeu (Paulo Henrique); Júlio Terceiro (Rodrigo Santos), Jefferson, Daniel e Cascata; Aloísio e Max (Nicácio).

Técnico: Ruy Scarpino



São Caetano

Júlio César; Lino, Neto Gaúcho e Tobi; Júlio Farias (Ademir Sopa), Daniel, Glaydson, Gerson (Luan) e Everton Ribeiro; Caiuby e Tuta (Tatu).

Técnico: Guilherme Macúglia.



Local: Estádio Machadão, em Natal-RN

Árbitro: Wladyerisson Silva Oliveira – CE

Cartões Amarelos: Romeu e Rodrigo Santos (América-RN); Júlio Farias, Tuta e Ademir Sopa (São Caetano)

Gols: Cascata aos 41’/2T (América-RN); Luan aos 46’/2T (São Caetano)





A 17ª rodada da Série B



Sexta-feira

América-RN 1 x 1 São Caetano-SP

Juventude-RS 2 x 0 Brasiliense-DF

Gama-DF 2 x 0 Criciúma-SC

Santo André-SP 3 x 2 Ceará-CE



Sábado



16h10

CRB-AL x Bahia-BA

Vila Nova-GO x Corinthians-SP

Ponte Preta-SP x Paraná-PR

Fortaleza-CE x Barueri-SP

Avaí-SC x Bragantino-SP



20h30

Marília-SP x ABC-RN